Шевченко вошел в топ-20 лучших тренеров десятилетия

Главный тренер сборной Украины, а в прошлом легендарный футболист Андрей Шевченко вошел в рейтинг лучших наставников национальных команд по итогам прошлой декады (2011-2020 годы). Об этом сообщает сайт Международной футбольной истории и статистики (IFFHS).

Шевченко занял почетное 17-е место, обойдя таких известных специалистов, как Карлуш Кейрош (Португалия), Янне Андерссон (Швеция) и Ларс Лагербек (Швеция). Возглавил рейтинг лучших тренеров прошедшей декады немецкий специалист Йоахим Лев, который в 2014 году вместе с Германией выиграл чемпионат мира. Второе место у француза Дидье Дешама, приведшего свою команду к победе на ЧМ-2018 т финалу Евро-2016, а тройку лучших замкнул бразилец Тите, побеждавший на Кубке Америки.

Топ-20 лучших тренеров сборных десятилетия по версии IFFHS:

Ранее "Телеграф" сообщал, что IFFHS выбрала лучшего тренера на клубном уровне, плеймейкера, вратаря, а также назвала самого забивного бомбардира декады.