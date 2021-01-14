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Назван лучший вратарь десятилетия

Назван лучший вратарь десятилетия
11:35 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм manuelneuer

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) продолжает подводит итоги декады (2011-2020 годы). На этот раз организация назвала лучшего голкипера десятилетия.

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По подсчетам IFFHS, победу в своеобразном рейтинге, который формировался на протяжении 10 лет, одержал вратарь сборной Германии и Баварии Мануэль Нойер, который опередил своего итальянского коллегу из Ювентуса Джанлуиджи Буффона. Третьим идет бельгийский кипер Реала Тибо Куртуа.

Лучшие вратари минувшего десятилетия по версии IFFHS:

В текущем сезоне 34-летний Нойер отыграл в 23-х играх во всех турнирах за Баварию, пропустив 33 гола.

Ранее "Телеграф" сообщал, что IFFHS выбрала лучшего тренера, плеймейкера, а также назвала самого забивного бомбардира декады.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Бавария, Футбол, IFFHS, Мануэль Нойер.
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