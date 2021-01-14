"Включил режим Неймара": нападающий сборной Украины порадовал эффектным финтом (видео)

Украинский нападающий Гента Роман Яремчук "взорвал" Instagram своим приемом мяча, видео с которым стало вирусным в сети.
В матче чемпионата Бельгии Роман, получая длиннющий перевод с правого фланга, решил небанально остановить мяч. Форвард красиво пяткой обуздал круглого и продолжил атаку своей команды. Кадры с игрой украинца попали на популярный футбольный паблик "433", где за день видео с финтом Романа собрало почти полмиллиона лайков.
Удивительный прием мяча от Яремчука:
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В текущем сезоне 25-летний Яремчук сыграл в 22-х поединках за Гент во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 4 результативные передачи.
Ранее форвард сборной Украины отметился неподобающим поведением в чемпионате Бельгии.