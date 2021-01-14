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"Включил режим Неймара": нападающий сборной Украины порадовал эффектным финтом (видео)

"Включил режим Неймара": нападающий сборной Украины порадовал эффектным финтом (видео)
Обновлено 17:36 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм r.yaremchuk

Украинский нападающий Гента Роман Яремчук "взорвал" Instagram своим приемом мяча, видео с которым стало вирусным в сети.

Жена Яремчука засветила стройные ножки на отдыхе (фото)

В матче чемпионата Бельгии Роман, получая длиннющий перевод с правого фланга, решил небанально остановить мяч. Форвард красиво пяткой обуздал круглого и продолжил атаку своей команды. Кадры с игрой украинца попали на  популярный футбольный паблик "433", где за день видео с финтом Романа собрало почти полмиллиона лайков.

Удивительный прием мяча от Яремчука:

 
 
 
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Публикация от 433 (@433)

В текущем сезоне 25-летний Яремчук сыграл в 22-х поединках за Гент во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 4 результативные передачи.

Ранее форвард сборной Украины отметился неподобающим поведением в чемпионате Бельгии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 191

Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Роман Яремчук, ФК Гент.
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