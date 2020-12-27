Форвард сборной Украины отметился безобразным поступком на поле (видео)

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11:55 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм r.yaremchuk

В 19-м туре чемпионата Бельгии Гент играл на выезде с Кортрейком.

На 22-й минуте поединка украинский нападающий Буйволов Роман Яремчук в ситуации, когда мяча и близко не было рядом, зачем-то отпихнул двумя руками игрока хозяев Петара Голубовича. Рефери заметил проступок и наградил украинца прямо красной карточкой. В итоге в меньшинстве Гент не сумел навязать достойное сопротивление и минимально проиграл. На 49-й минуте Фаиз Селемани оформил победный гол.

Видео инцидента с Яремчуком:  

Позже Роман извинился за свой поступок: "Извините, мне очень стыдно за свое поведение. Прошу прощения у каждого болельщика, тренерского штаба и команды", - написал Яремчук у себя в соцсетях.

Это поражение отбросило Гент (25 очков) на 9-е место в турнирной таблице первенства. Лидирует в чемпионате Брюгге, набравший 39 очков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Роман забил шикарный победный гол за Гент.

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Футбол, Роман Яремчук.

Автор:

Телеграф
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