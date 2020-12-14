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Убежал от защитника и перебросил вратаря: Яремчук забил изящный гол в Бельгии (видео)

Убежал от защитника и перебросил вратаря: Яремчук забил изящный гол в Бельгии (видео)
Обновлено 17:16 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер kaagent

В матче 16-го тура чемпионата Бельгии 2020/21 Гент принимал Стандард. Встреча проходила на "Геламко Арене" и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:1.

Победный гол в игре записал на свой счет украинский нападающий Роман Яремчук. При счете 1:1 форвард воспользовался неожиданной передачей Никласа Дорша, убежал в отрыв и обхитрил вратаря, пробив не на силу, а немного "подсекнув" мяч. 

Видео гола Яремчука - в обзоре матча Гент - Стандард:

Отметим, Гент провалил старт чемпионата Бельгии и после 16-и туров занимает лишь 12-е место в турнирной таблице Лиги Жюпиле. При этом Яремчук показывает неплохую результативность, записав в свой актив 8 голов и три ассиста в 12-и играх первенства.

Ранее сообщалось, что за Яремчуком активно следят клубы АПЛ.

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Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Роман Яремчук, ФК Стандард, ФК Гент.

Автор:

Телеграф
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