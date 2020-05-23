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Форвард сборной Украины мог продолжить карьеру в АПЛ

Форвард сборной Украины мог продолжить карьеру в АПЛ
14:11 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Футболистом интересовались некоторые английские команды.

Нападающий сборной Украины и бельгийского Гента Роман Яремчук мог продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации футбольного эксперта Александра Яковенко, команды из нижней части турнирной таблицы проявляли интерес к форварду.

"Я знаю об интересе к Яремчуку. Несколько клубов из второй десятки АПЛ интересовались нападающим сборной Украины. Если он туда пока не перешел, значит Роман по-другому видит свое будущее, например, хочет сделать переходной шаг, а не сразу перебраться в АПЛ".

"Возможно, эти клубы не сумели удовлетворить финансовые аппетиты Гента. Я уверен, что к Роману Яремчуку будут присматриваться и возможно летом он сможет пойти на повышение", - сказал Яковенко в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Ранее сообщалось, что Яремчук попал в 30 лучших игроков чемпионата Бельгии.

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Сборная Украины, ФК Генк, Роман Яремчук, ФК Гент.
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