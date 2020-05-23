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Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

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Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)
07:36 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Новости спорта:Свитолина, Кличко, Харлан примерили вышиванки.

  • 1

    Традиционно, в третий четверг мая отмечается Всемирный День вышиванки. Все желающие наряжаются в национальную украинскую одежду: вышитые рубашки или платья.

    Украинские спортсмены решили не оставаться в стороне и в социальных сетях не только поздравили подписчиков с праздником, но и устроили красивый флешмоб с помощью своих фотографий:

    Саблистка Ольга Харлан

  • 2

    Стронгмен Василий Вирастюк

  • 3

    Теннисистка Элина Свитолина

    Борец Жан Беленюк

  • 4

    Художественная гимнастка Анна Ризатдинова

  • 5

    Вечный чемпион WBC Виталий Кличко

  • 6

    Гимнастка Лилия Подкопаева

  • 7

    Боксер Денис Беринчик

  • 8

    Теннисист Сергей Стаховский

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Все по теме:

Виталий Кличко, Элина Свитолина, Сергей Стаховский, Спорт, Бокс, День вышиванки.
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