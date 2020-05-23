Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Традиционно, в третий четверг мая отмечается Всемирный День вышиванки. Все желающие наряжаются в национальную украинскую одежду: вышитые рубашки или платья.
Украинские спортсмены решили не оставаться в стороне и в социальных сетях не только поздравили подписчиков с праздником, но и устроили красивый флешмоб с помощью своих фотографий:
Саблистка Ольга Харлан
Стронгмен Василий Вирастюк
Теннисистка Элина Свитолина
Борец Жан Беленюк
Художественная гимнастка Анна Ризатдинова
Вечный чемпион WBC Виталий Кличко
Гимнастка Лилия Подкопаева
Боксер Денис Беринчик
Теннисист Сергей Стаховский