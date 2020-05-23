Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

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Традиционно, в третий четверг мая отмечается Всемирный День вышиванки. Все желающие наряжаются в национальную украинскую одежду: вышитые рубашки или платья.

Украинские спортсмены решили не оставаться в стороне и в социальных сетях не только поздравили подписчиков с праздником, но и устроили красивый флешмоб с помощью своих фотографий:

Саблистка Ольга Харлан