Жена нападающего сборной Украины засветила стройные ножки на отдыхе (фото)

Жена форварда сборной Украины и бельгийского Гента Романа Яремчука, который недавно отметился странным проступком в матче первенства Бельгии, Кристина опубликовала новый снимок в Instagram.
На нем красотка позирует в ярком купальнике-боди на фоне пальм. Подписчики оценили красоту Кристины и засыпали ее комплиментами: "Тигра", "Красотуличка".
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Кристина не редко радует подписчиков горячими снимками:
В сезоне 2020/21 25-летний Роман Яремчук забил 11 голов в 22 матчах за Гент во всех турнирах.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Рома заинтересовала в подписании Яремчука.