Жена нападающего сборной Украины засветила стройные ножки на отдыхе (фото)

Жена форварда сборной Украины и бельгийского Гента Романа Яремчука, который недавно отметился странным проступком в матче первенства Бельгии, Кристина опубликовала новый снимок в Instagram.

На нем красотка позирует в ярком купальнике-боди на фоне пальм. Подписчики оценили красоту Кристины и засыпали ее комплиментами: "Тигра", "Красотуличка".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @ya_christinchik

Кристина не редко радует подписчиков горячими снимками:

В сезоне 2020/21 25-летний Роман Яремчук забил 11 голов в 22 матчах за Гент во всех турнирах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Рома заинтересовала в подписании Яремчука.