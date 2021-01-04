Жена нападающего сборной Украины засветила стройные ножки на отдыхе (фото)

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14:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм ya_christinchik

Жена форварда сборной Украины и бельгийского Гента Романа Яремчука, который недавно отметился странным проступком в матче первенства Бельгии, Кристина опубликовала новый снимок в Instagram.

Убежал от защитника и перебросил вратаря: Яремчук забил изящный гол в Бельгии (видео)

На нем красотка позирует в ярком купальнике-боди на фоне пальм. Подписчики оценили красоту Кристины и засыпали ее комплиментами: "Тигра", "Красотуличка".

 
 
 
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Публикация от @ya_christinchik

Кристина не редко радует подписчиков горячими снимками:

В сезоне 2020/21 25-летний Роман Яремчук забил 11 голов в 22 матчах за Гент во всех турнирах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Рома заинтересовала в подписании Яремчука.

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Все по теме:

Футбол, Роман Яремчук, ФК Гент, Кристина Яремчук.

Автор:

Телеграф
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