Итальянский гранд хочет подписать форварда сборной Украины: названа сумма сделки

Рома всерьез рассматривает вариант с подписанием украинского нападающего Гента Романа Яремчука. Об этом сообщает voetbal24.

По информации источника, бельгийский Гент нуждается в финансах для работы на трансферном рынке. Одним из источников доходов клуба может стать продажа нападающего сборной Украины Романа Яремчука, который уже в открытую говорил, что хочет пойти на повышение. Сообщается, что главным фаворитом в борьбе за украинца является римская Рома. Буйволы рассчитывают получить от Волков от €10 млн до €12 млн.

В кампании 2020/21 25-летний Роман забил 11 голов в 22 матчах во всех турнирах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Яремчук отметился неспортивным поведением в игре, за что получил удаление.