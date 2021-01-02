Итальянский гранд хочет подписать форварда сборной Украины: названа сумма сделки

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Обновлено 13:14 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм yaremchuk

Рома всерьез рассматривает вариант с подписанием украинского нападающего Гента Романа Яремчука. Об этом сообщает voetbal24.

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По информации источника, бельгийский Гент нуждается в финансах для работы на трансферном рынке. Одним из источников доходов клуба может стать продажа нападающего сборной Украины Романа Яремчука, который уже в открытую говорил, что хочет пойти на повышение. Сообщается, что главным фаворитом в борьбе за украинца является римская Рома. Буйволы рассчитывают получить от Волков от €10 млн до €12 млн.

В кампании 2020/21 25-летний Роман забил 11 голов в 22 матчах во всех турнирах. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что Яремчук отметился неспортивным поведением в игре, за что получил удаление.

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Все по теме:

ФК Рома, Футбол, Роман Яремчук, ФК Гент.

Автор:

Телеграф
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