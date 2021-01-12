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Назван лучший футбольный тренер десятилетия

Назван лучший футбольный тренер десятилетия
12:50 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм simeone

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала аргентинца Диего Симеоне лучшим тренером декады (2011-2020 годы). Об этом сообщает сайт организации.

В рейтинге, который IFFHS составляла на основе данных за последние 10 лет, аргентинский специалист набрал 152 очка, опередив главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолу (144) и наставника Ливерпуля Юргена Клоппа (105).

Лучшие тренеры декады по версии IFFHS:

На протяжении своей карьеры в мадридском Атлетико Симеоне выиграл один титул Ла Лиги, один Кубок Испании, один Суперкубок Испании, две Лиги Европы, два титула Суперкубка УЕФА, а также дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что IFFHS выбрала лучшего плеймейкера декады, а также назвала самого забивного форварда десятилетия.

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Все по теме:

ФК Атлетико М, Футбол, Диего Симеоне, IFFHS.

Автор:

Телеграф
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