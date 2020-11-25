Умер Диего Марадона

Великий аргентинский футболист Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Об этом сообщает издание Clarin.

Экс-футболист сборной Аргентины недавно перенес операцию из-за субдуральной гематомы. 11 ноября его выписали из больницы и он продолжил лечение в другой клинике, где в частности он боролся с алкоголизмом. В последний раз на публике он появлялся в конце октября на футбольном матче Химнасия и Эсгрима - Патронато. На матче чествовали юбиляра (Марадоне 30 октября исполнилось 60 лет, - прим. ред.), однако до конца поединка он не сумел досидеть, сославшись на плохое самочувствие.

Вместе с Аргентиной Диего Марадона становился чемпионом мира по футболу в 1986 году, а также финалистом Мундиаля в 1990 году. На клубном уровне он знаменит по своим выступлениям за Наполи.