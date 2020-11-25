Жизнь - личная драма. Какие дети и семья остались у Диего Марадоны (фото)

Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона, который скончался в возрасте 60 лет, имел бурную личную жизнь и большую семью.

У него осталось по меньшей мере восемь детей и один внук.

Футболист Хорхе Вальдано, хорошо знавший покойного, утверждал, что "жизнь Марадоны — это его личная драма". И, похоже, так и было.

Диего родился в 1960 году в бедной семье, у него было четыре старших сестры и два младших брата. Родных он очень любил и не жалел на них никаких денег в зрелые годы.

Стоит заметить, что родители не увидели кончину Диего, - мать Дальма умерла в 2011 году в возрасте 82 лет, а 87-летний отец Диего после долгих лет борьбы с проблемами сердца и легких умер в 2015 году.

Его любовь, Клаудия Вильяфанья, встретила его совсем молодым, он начал ухаживать за девушкой еще в 1977 году. Долгие годы они жили вместе, не заключая брак. Только в 1989 году они таки поженились, пригласив на свадьбу 1,5 тысяч человек, что стоило им около $2 миллионов

Марадона много изменял Клаудии, и в 1986 году родился первый внебрачный сын Диего Синагра смог добиться признания отца только в 2016 году, когда ему было уже 30 лет.

С Клаудией у них родилось две дочери, в 1988 году Дальма Нерея, а в 1989 году, - Джаннина Динора.

В 1998 году пара распалась: Марадона просто ушел из дома, а в 2003 году они наконец оформили развод официально, после чего смогли остаться друзьями, и бывшая жена даже была агентом футболиста.

В начале 1996 года родилась Яна (Хана) от случайной связи с официанткой Валерией Сабалайн, однако дочь Марадона признал только в 2014 году. Сейчас она модель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jana Maradona Sabalain (@janamaradona)

С 2005 года Марадона был в других серьезных отношениях, его избранницей стала молодая учительница физкультуры Вероника Охеда. Они даже планировали пожениться.

Она дважды была беременна и оба раза теряла ребенка, пока наконец не родила в 2013 году. Диего Фернандо родился уже когда пара распалась, и отец признал его только через месяц после этого.

По меньшей мере еще трое сыновей у Марадоны есть на Кубе, где он некоторое время лечился от наркозависимости и, судя по всему, весело проводил время. Возможно, есть и другие дети, но официально признаны только восемь.

Кроме детей, у Марадоны остался племянник, футболист Эрнан, а также внук Бенжамин, которого родила одна из старших дочерей, Джаннина, в браке с футболистом Серхио Агуэро в 2009 году.

Вот фото, как выглядит внук Марадоны с отцом: