Скачать
Суббота, 23.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Макгрегор получил неожиданный подарок от Порье на финальной дуэли взглядов (видео)
Макгрегор получил неожиданный подарок от Порье на финальной дуэли взглядов (видео)
Лидер Динамо заинтересовал португальские клубы
Лидер Динамо заинтересовал португальские клубы
Украинский нападающий попал в занимательный топ лучших футболистов Европы
Украинский нападающий попал в занимательный топ лучших футболистов Европы
Мбаппе выстрелил дублем после того, как его скосил вратарь (видео)
Мбаппе выстрелил дублем после того, как его скосил вратарь (видео)

Динамо – Сборная Иордании: онлайн видеотрансляция матча

Динамо – Сборная Иордании: онлайн видеотрансляция матча
13:03 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

В воскресенье, 24 января, Динамо проведет свой третий поединок на учебно-тренировочном сборе в ОАЭ. Противостоять команде Мирчи Луческу будет национальная сборная Иордании. Встреча пройдет на стадионе Rashid Bin Saeed в Аджмане, начало поединка – в 15:30 по киевскому времени. За ходом игры в режиме онлайн можно будет наблюдать в плеере ниже, а по ТВ поединок покажет телеканал "Спорт1".

Прямая видеотрансляция контрольного матча Динамо – Сборная Иордании:

Отметим, сборная Иордании входит в топ-100 национальных команд в рейтинге ФИФА (95-е место).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в первом спарринге в ОАЭ Динамо уступило Легии, а во втором - переиграло Шахтер (Солигорск) благодаря курьезным мячам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 254

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ОАЭ, Футбол, Сборная Иордании.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Кубке Англии футболист забил пушечный радиоуправляемый гол (видео)
02 Холанд забил рекордный дубль в дерби двух Боруссий (видео)
03 Макгрегор получил неожиданный подарок от Порье на финальной дуэли взглядов (видео)
04 Мбаппе выстрелил дублем после того, как его скосил вратарь (видео)
05 Шевченко может возглавить Челси по ходу сезона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь