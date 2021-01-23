Динамо – Сборная Иордании: онлайн видеотрансляция матча

В воскресенье, 24 января, Динамо проведет свой третий поединок на учебно-тренировочном сборе в ОАЭ. Противостоять команде Мирчи Луческу будет национальная сборная Иордании. Встреча пройдет на стадионе Rashid Bin Saeed в Аджмане, начало поединка – в 15:30 по киевскому времени. За ходом игры в режиме онлайн можно будет наблюдать в плеере ниже, а по ТВ поединок покажет телеканал "Спорт1".

Прямая видеотрансляция контрольного матча Динамо – Сборная Иордании:

Отметим, сборная Иордании входит в топ-100 национальных команд в рейтинге ФИФА (95-е место).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в первом спарринге в ОАЭ Динамо уступило Легии, а во втором - переиграло Шахтер (Солигорск) благодаря курьезным мячам.