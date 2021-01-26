Скачать
Вторник, 26.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Бейл поучаствовал в разгроме представителя Чемпионшипа в Кубке Англии (видео)
Бейл поучаствовал в разгроме представителя Чемпионшипа в Кубке Англии (видео)
Макгрегор на полгода отстранен от боев
Макгрегор на полгода отстранен от боев
Российскому лыжнику-дебоширу грозит тюрьма
Российскому лыжнику-дебоширу грозит тюрьма
Виктор Коваленко на фоне слухов о переходе в Европу выдвинул Шахтеру ультиматум
Виктор Коваленко на фоне слухов о переходе в Европу выдвинул Шахтеру ультиматум

Суркис рассказал, как заманивал Луческу в Динамо

Суркис рассказал, как заманивал Луческу в Динамо
Обновлено 13:37 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

Президент Динамо Игорь Суркис в интервью Дмитрию Гордону рассказал о подписании Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского клуба. По словам функционера, идея такого назначение пришла именно ему в голову. Однако воплотил он ее в жизнь только после беседы с братом Григорием, который не сразу согласился на такой шаг. Суркис-младший всерьез рассматривал кандидатуры троих специалистов: Мистера, Сергея Реброва и Юрия Семина. В итоге выбор пал на румынского наставника, который является легендой Шахтера.

Шахтер "спрятал" статую Луческу после того, как Мистер возглавил Динамо (Видео)

"Луческу знает футбол (украинский) изнутри, знает четко, как работать в этих непростых условиях, и знает, в принципе, команду. Лучше всех знает Ребров, чуть похуже, но знает наших игроков Луческу." - цитирует Игоря Суркиса издание gordonua.

Суркис отметил, что положение Динамо было весьма плачевным за три недели до начала нового сезона и воплотить поставленные задачи в жизнь (выход в группу Лиги чемпионов) в условиях сжатых сроков и пандемии коронавируса мог только опытный тренер. Также президент вице-чемпионов Украины рассказал, где и как проходили переговоры с Луческу.

"Переговорив с моим братом, быстро было принято решение попытаться (подписать Луческу). Мы вышли на его представителя Аркадия Запорожану, и он привез Мистера в Киев. Мы послали за ним самолет, встретились у нас дома - он, Аркадий, я, мой брат и папу пригласили для солидности. Поехали на базу - показали ему базу. О деньгах вообще речь не шла. Мы сказали, что мы можем - честно и откровенно - на данный момент, чего мы хотим. Приехав на базу, я понял, что он даст добро уже окончательно", - добавил президент ФК Динамо.

СМИ раскрыли зарплату Луческу в Динамо

Также Игорь Суркис ответил на вопрос о взаимоотношениях с президентом Шахтера Ринатом Ахметовым после назначения Луческу в Динамо.

"А за что ему обижаться? Послушайте... Естественно (он все понимает). Если бы он пригласил Валерия Васильевича Лобановского в свое время, мне было бы, может, неприятно. Это символ. Но вы знаете, чем я доволен? У меня с Ринатом Леонидовичем великолепные отношения. Вы об этом знаете. Мы с ним прекрасно общаемся, разговариваем", - поведал Суркис.

"Телеграф" напоминает, что летом 2020 года Мирча Луческу, проработавший в Шахтере 12 лет, неожиданно стал главным тренером Динамо. После этого на руководство клуба посыпалась волна хейта со стороны ультрас, а также некоторых легенд клуба, не остались в стороне и звезды шоу-бизнеса. Градус напряжения со временем немного спал и Луческу начал давать результат. Сначала Динамо обыграло Шахтер в матче за Суперкубок Украины, затем Мистер вывел киевлян в групповой этап Лиги чемпионов, по итогам которого столичная команда пробилась в плей-офф Лиги Европы. Кроме того, Динамо является лидером первой части сезона УПЛ. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 216

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Игорь Суркис, Мирча Луческу, Футбол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Макгрегор на полгода отстранен от боев
02 Непобедимый Джойс раскрыл детали переговоров с Усиком
03 Виктор Коваленко на фоне слухов о переходе в Европу выдвинул Шахтеру ультиматум
04 Бейл поучаствовал в разгроме представителя Чемпионшипа в Кубке Англии (видео)
05 Интер - Милан: онлайн видеотрансляция матча Кубка Италии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь