Суркис рассказал, как заманивал Луческу в Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис в интервью Дмитрию Гордону рассказал о подписании Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского клуба. По словам функционера, идея такого назначение пришла именно ему в голову. Однако воплотил он ее в жизнь только после беседы с братом Григорием, который не сразу согласился на такой шаг. Суркис-младший всерьез рассматривал кандидатуры троих специалистов: Мистера, Сергея Реброва и Юрия Семина. В итоге выбор пал на румынского наставника, который является легендой Шахтера.

"Луческу знает футбол (украинский) изнутри, знает четко, как работать в этих непростых условиях, и знает, в принципе, команду. Лучше всех знает Ребров, чуть похуже, но знает наших игроков Луческу." - цитирует Игоря Суркиса издание gordonua.

Суркис отметил, что положение Динамо было весьма плачевным за три недели до начала нового сезона и воплотить поставленные задачи в жизнь (выход в группу Лиги чемпионов) в условиях сжатых сроков и пандемии коронавируса мог только опытный тренер. Также президент вице-чемпионов Украины рассказал, где и как проходили переговоры с Луческу.

"Переговорив с моим братом, быстро было принято решение попытаться (подписать Луческу). Мы вышли на его представителя Аркадия Запорожану, и он привез Мистера в Киев. Мы послали за ним самолет, встретились у нас дома - он, Аркадий, я, мой брат и папу пригласили для солидности. Поехали на базу - показали ему базу. О деньгах вообще речь не шла. Мы сказали, что мы можем - честно и откровенно - на данный момент, чего мы хотим. Приехав на базу, я понял, что он даст добро уже окончательно", - добавил президент ФК Динамо.

Также Игорь Суркис ответил на вопрос о взаимоотношениях с президентом Шахтера Ринатом Ахметовым после назначения Луческу в Динамо.

"А за что ему обижаться? Послушайте... Естественно (он все понимает). Если бы он пригласил Валерия Васильевича Лобановского в свое время, мне было бы, может, неприятно. Это символ. Но вы знаете, чем я доволен? У меня с Ринатом Леонидовичем великолепные отношения. Вы об этом знаете. Мы с ним прекрасно общаемся, разговариваем", - поведал Суркис.

"Телеграф" напоминает, что летом 2020 года Мирча Луческу, проработавший в Шахтере 12 лет, неожиданно стал главным тренером Динамо. После этого на руководство клуба посыпалась волна хейта со стороны ультрас, а также некоторых легенд клуба, не остались в стороне и звезды шоу-бизнеса. Градус напряжения со временем немного спал и Луческу начал давать результат. Сначала Динамо обыграло Шахтер в матче за Суперкубок Украины, затем Мистер вывел киевлян в групповой этап Лиги чемпионов, по итогам которого столичная команда пробилась в плей-офф Лиги Европы. Кроме того, Динамо является лидером первой части сезона УПЛ.