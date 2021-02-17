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УЕФА отменил еврокубок из-за коронавируса

УЕФА отменил еврокубок из-за коронавируса
Обновлено 20:09 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм uefa_official

В среду, 17 февраля, исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил дальнейшую судьбу Юношеской лиги сезона 2020/21. Об этом сообщает официальный сайт организации.

По информации пресс-службы УЕФА, юношеский еврокубок был отменен из-за пандемии коронавируса. Сообщается, что такая мера, как изменение формата соревнований, не помогла, ведь в ряде стран появились новые ограничение касательно путешествий, что делает невозможным организацию и проведение матчей в установленные сроки.

В УЕФА подчеркнули, что на первое место ставят здоровье молодых игроков, а потому в срочном порядке свернули турнир. Кроме того, ранее с соревнований снялись две команды.

"Телеграф" напоминает, что по итогам жребия юношеская команда "Динамо" должна была сыграть с "Барселоной", а молодые футболисты "Шахтера" должны были помериться силами с "Порту".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, УЕФА, Футбол, Юношеская лига УЕФА.
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