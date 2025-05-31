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Не портьте шторы. Как правильно повесить их на крючки

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Шторы в комнате Новость обновлена 31 мая 2025, 13:25
Шторы в комнате. Фото Открытые источники

С этим можно очень быстро справиться

Шторы на крючках есть почти у каждого дома. У большинства бывают сложности с ними во время того, как их вешают. Но если знать, как правильно это делать, то с этой работой можно быстро справиться.

Чтобы шторы выглядели аккуратно, важно правильно их закрепить. "Телеграф" подготовил простую инструкцию, которая поможет без лишних усилий повесить шторы дома.

Для работы нужно подготовить:

  • Шторы с пришитой шторной лентой;
  • Крючки (пластиковые или металлические);
  • Карниз с направляющими или кольцами.

Перед началом убедитесь, что на обратной стороне штор есть специальная лента с петельками или кармашками — именно к ней крепятся крючки. Крючки нужно вставлять с интервалом примерно 8-10 сантиметров в петли ленты. Для одинаковых складок крючки лучше размещать через одну или две петли. Крючки нужно цеплять не за одну петельку, а за две.

Как закрепили крючки, тогда можно подвешивать на кольца или направляющие. Если карниз имеет два ряда – сначала вешаем тюль, а затем основную штору.

Чтобы "волны" на шторе были идеальными, можно предварительно выгладить штору, сделав складки на ней.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как затенить окна на даче.

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#Шторы #Лайфхак #Карниз