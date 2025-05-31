Не псуйте штори. Як правильно повісити їх на гачки

З цим можна дуже швидко впоратись

Штори на гачках є майже у кожного вдома. У більшості бувають складнощі з ними під час того, як їх вішають. Але якщо знати, як правильно це робити, то з цією роботою можна швидко впоратись.

Щоб штори виглядали акуратно, важливо правильно їх закріпити. "Телеграф" підготував просту інструкцію, яка допоможе без зайвих зусиль повісити штори вдома.

Для роботи потрібно підготувати:

Штори з пришитою шторною стрічкою;

Гачки (пластикові або металеві);

Карниз із напрямними або кільцями.

Перед початком переконайтеся, що на зворотному боці штор є спеціальна стрічка з петельками або кишеньками — саме до неї кріпляться гачки. Гачки потрібно вставляти з інтервалом приблизно 8–10 сантиметрів у петлі стрічки. Для однакових складок гачки краще розміщувати через одну або дві петлі. Гачки потрібно чіпляти не за одну петельку, а за дві.

Як закріпили гачки, тоді можна підвішувати на кільця або напрямні. Якщо карниз має два ряди — спершу вішаємо тюль, а потім основну штору.

Щоб "хвилі" на шторі були ідеальним, можна попередньо випрасувати штору, зробивши складки на ній.

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