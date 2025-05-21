Без цього ви засмажитеся, як котлета: нестандартні ідеї, як затінити вікна на дачі

Від паперових "гармошок" до фарби для скла своїми руками

Коли літнє сонце нещадно припікає, а звичні штори не вписуються у ваш інтер’єр або просто не до душі — саме час шукати альтернативу. В пригоді стануть матові плівки, бамбукові циновки, тканинні панелі, паперові "гармошки" чи навіть фарба для скла — просто, стильно й бюджетно.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав 5 креативних, доступних і стильних рішень, які допоможуть освіжити простір і зробити його комфортнішим.

1. Плівка з ефектом матового скла

Проста у використанні самоклейка може не лише захистити кімнату від прямих променів, а й зробити інтер’єр цікавішим. Вибирайте плівки з геометричними чи вітражними мотивами — світло буде м’яким, а атмосфера — затишною. Наклеїти її легко — достатньо мильної води та чистого скла.

2. Циновки з бамбука або соломи

Замість фіранок — еко-варіант! Бамбукові килимки, які зазвичай лежать на підлозі, чудово працюють як природний фільтр для світла. Виглядає стильно, коштує дешево, а монтується елементарно — на гачки або шнур.

3. Панелі з тканини на липучках

Ніяких карнизів! Легкі панелі з бавовни чи льону кріпляться до рами за допомогою липучок. Їх легко знімати, прати або міняти залежно від сезону чи настрою. Ціна — мінімальна, а ефект — максимальний.

4. Паперові "гармошки"

Скрап-папір, кольоровий або навіть крафтовий — усе підійде. Складаємо в гармошку, кріпимо мотузками або стрічками до вікна — і от вам стильна та ультрабюджетна альтернатива фіранкам. Чудовий варіант для тимчасового затінення чи декору на балконі.

5. Фарба для скла (або домашній аналог)

Матовий ефект можна створити й без плівки — використовуючи спеціальну фарбу або навіть суміш крохмалю з акрилом. Малюйте візерунки, абстракції чи просто зафарбуйте ділянки скла. Коли набридне — змийте водою.

Усі ці варіанти не лише захищають від сонця, а й додають простору характеру. Виберіть той, що пасує вашому настрою, і насолоджуйтеся комфортом у спеку.

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