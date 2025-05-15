З відходів - дача, як у Pinterest: як зробити садові меблі з піддонів

З дерев'яних піддонів можна зробити не тільки лавки

Навіть невелика дачна ділянка може бути зручною і затишною. Зробити це можна завдяки правильному зонуванню та меблям. Останні роки популярні садові меблі для садиб із палетів чи піддонів. Це дозволяє не лише зекономити гроші. Простий та природний матеріал легко фарбувати, тож можна міяти дизайн хоч кожного тижня.

Для створення ефектної садиби, яка б вражала гостей та була зручною, важливо чітко розмежувати функціональні зони: відпочинку, ігор, приготування їжі, технічну частину. Піддони із цим впораються.

Садові меблі для відпочинку з піддонів

Місце для відпочинку краще обирати подалі від дороги й сусідських парканів — тиша та приватність роблять простір комфортнішим. Можна облаштувати навіть будиночок, де приємно буде відпочити після робочого дня або у спеку. Завдяки текстилю, квітам та аксесуарам можна створити картинку, наче з рекламного проспекту.

Казковий будиночок

Місце для відпочинку

Облаштоване місце біля будинку

Найпопулярніші меблі з піддонів — лавки чи дивани. Робити їх не дуже складно. Головне — гарно зачистити від скалок.

Для готування на природі

Якщо плануєте зону барбекю, розміщуйте її поруч із меблями для відпочинку — столом, стільцями, лавою. З палет можна зібрати справжню кухню чи мангальну зону на свіжому повітрі.

При створення мангальної зони потурбуйтесть про безпеку

Літня кухня з палет

Якщо в родині є діти — варто передбачити окрему дитячу зону. Якщо ж основне призначення дачі — городництво, з піддонів можна зробити місце для інвентарю чи навіть зберігання.

Органайзер для приладдя з піддонів

Так велосипеди будуть захищеніші

Раніше "Телеграф" розповідав, як старі садові меблі перетворити на новіші. Є кілька способів, деякі з яких не вимагають особливих зусиль.