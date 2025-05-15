Из отходов – дача, как в Pinterest: как сделать садовую мебель из поддонов

Из деревянных поддонов можно сделать не только скамейки

Даже небольшой дачный участок может быть удобным и уютным. Сделать это можно благодаря правильному зонированию и мебели. Последние годы популярна садовая мебель для усадеб из паллетов или поддонов. Это позволяет не только сэкономить деньги. Простой и природный материал легко окрашивать, поэтому можно менять дизайн хоть каждую неделю.

Для создания эффектной усадьбы, которая поражала бы гостей и была удобной, важно четко разграничить функциональные зоны: отдыха, игр, приготовления пищи, техническую часть. Поддоны с этим справятся.

Садовая мебель для отдыха из поддонов

Место для отдыха лучше выбирать подальше от дороги и соседских заборов — тишина и конфиденциальность делают простор более комфортным. Можно обустроить даже домик, где будет приятно отдохнуть после рабочего дня или в жару. Благодаря текстилю, цветам и аксессуарам можно создать картинку как из рекламного проспекта.

Сказочный домик

Место для отдыха

Обустроенное место у дома

Самая популярная мебель из поддонов – скамейки или диваны. Делать их не очень сложно. Главное – хорошо зачистить от заноз.

Для приготовления на природе

Если планируете зону барбекю, размещайте ее рядом с мебелью для отдыха – столом, стульями, лавкой. Из паллет можно собрать настоящую кухню или мангальную зону на свежем воздухе.

При создании мангальной зоны позаботитесь о безопасности

Летняя кухня из паллет

Если в семье есть дети, стоит предусмотреть отдельную детскую зону. Если же основное предназначение дачи – огородничество, из поддонов можно сделать место для инвентаря или даже хранения.

Органайзер для принадлежностей из поддонов

Так велосипеды будут защищены

Ранее "Телеграф" рассказывал, как старую садовую мебель превратить в более новую. Есть несколько способов, некоторые из которых не требуют особого труда.