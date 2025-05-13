Дачная мебель выглядит ужасно? Три простых способа ее обновить

Простые и не очень затратные способы сделать интерьер более свежим

Качественную и надежную мебель для дачи не нужно заменять. Стоит только обновить ее внешний вид, как она снова станет украшением интерьера.

"Телеграф" напоминает три простых, но очень эффективных способа быстро и за не очень большие деньги обновить вид мебели. Эти способы можно использовать и для обновления мебели для дома, стоит лишь позаботиться о возможности проводить работы на свежем воздухе.

Чехлы и пленка

Если на ваших стульях и креслах хуже всего выглядят именно сиденья, нет ничего проще, чем положить на них подушечки или даже собственноручно связанные коврики. Если же нужно обновить шкафы или тумбы – на помощь приходит клейкая пленка. Перед тем как ее клеить нужно обязательно качественно отмыть шкафы, просушить их и обезжирить.

Вязаные чехлы на стуле

Покраска мебели

Старую мебель можно покрасить в другой цвет, даже поэкспериментировав с оттенками и создав настоящее произведение искусства. Для этого сначала старую краску нужно счистить наждачной бумагой или с помощью способа с каустической содой.

Как снять старую краску каустической содой

Требуются:

каустическая сода

защитные перчатки

очки

респиратор (особенно если есть проблемы с дыханием)

рабочая одежда

шпатель.

Работать следует на открытом воздухе. Раствор соды наносят на окрашенную поверхность – когда появляются пузырьки, это сигнал, что краска начала отставать. Дальше ее осторожно снимают острым шпателем. После очищения материал обязательно обезжиривают растворителем. Важно: при удалении краски не повредить основание. После обезжиривания мебель грунтуют и покрывают краской. Также можно покрыть морилкой и залакировать. Особенности использования типа краски или грунтовки указаны на упаковке.

Перетяжка мебели своими руками

Для того чтобы перетянуть мягкую мебель, нужно определенное мастерство. Проще всего начать со стульев. Понадобятся новый поролон, ткань, подкладка из спанбонда, отвертка, строительный степлер и принадлежности для шитья.

Сначала нужно раскрутить стул. Чтобы удалить старую обивку, необходимо удалить скобы. Для этого подойдет гвоздодер или острая отвертка. Ни в коем случае нельзя новую обивку натягивать поверх старой. Затем рама чинится, подклеивается и т.д.

Нужен поролон для сиденья. Если оно монтируется сверху — поролон берут с запасом больше периметра сиденья, чтобы завернуть боковины и прикрепить снизу. Это защищает обивку от стирания о деревянное основание. Если вставляется внутрь – так делать не надо. Поролон нужно обязательно приклеить к основанию. Нужно сшить новое сиденье из ткани и прификсировать его и подкладку к стулу строительным степлером.

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