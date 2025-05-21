Укр

Без этого вы зажаритесь, как котлета: нестандартные идеи, как затенить окна на даче

Автор
Марта Иваненко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Жалюзи
Жалюзи. Фото Коллаж "Телеграфа"

От бумажных "гармошек" до краски для стекла своими руками

Когда летнее солнце беспощадно припекает, а привычные шторы не вписываются в ваш интерьер или просто не по душе – самое время искать альтернативу. Пригодятся матовые пленки, бамбуковые циновки, тканевые панели, бумажные "гармошки" или даже краска для стекла — просто, стильно и бюджетно.

В этом материале "Телеграф" собрал 5 креативных, доступных и стильных решений, которые помогут освежить пространство и сделать его более комфортным.

1. Пленка с эффектом матового стекла

Простая в использовании самоклейка может не только защитить комнату от прямых лучей, но и сделать интерьер более интересным.

2. Циновки из бамбука или соломы

Вместо занавесок – эко-вариант! Бамбуковые коврики, обычно лежащие на полу, прекрасно работают как естественный фильтр для света. Выглядит стильно, стоит дешево, а монтируется элементарно – на крючки или шнур.

3. Панели из ткани на липучках

Никаких карнизов! Легкие панели из хлопка или льна крепятся к раме с помощью липучек. Их легко снимать, стирать или менять в зависимости от сезона или настроения. Цена – минимальная, а эффект – максимальный.

4. Бумажные "гармошки"

Скрап-бумага, цветная или даже крафтовая — все подойдет. Складываем в гармошку, крепим веревками или лентами к окну – и вот вам стильная и ультрабюджетная альтернатива занавескам. Прекрасный вариант для временного затенения или декора на балконе.

5. Краска для стекла (или домашний аналог)

Матовый эффект можно создать и без пленки – используя специальную краску или даже смесь крахмала с акрилом. Рисуйте узоры, абстракции или просто закрасьте участки стекла. Когда надоест – смойте водой.

Все эти варианты не только защищают от солнца, но и придают простору характеру. Выберите подходящий вашему настроению и наслаждайтесь комфортом в жару.

Ранее "Телеграф" сообщал, как превратить дачу в настоящий курорт – строим бассейн собственноручно и без лишних затрат.

Теги:
#Солнце #Дача #Лайфхак