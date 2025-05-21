Без этого вы зажаритесь, как котлета: нестандартные идеи, как затенить окна на даче

От бумажных "гармошек" до краски для стекла своими руками

Когда летнее солнце беспощадно припекает, а привычные шторы не вписываются в ваш интерьер или просто не по душе – самое время искать альтернативу. Пригодятся матовые пленки, бамбуковые циновки, тканевые панели, бумажные "гармошки" или даже краска для стекла — просто, стильно и бюджетно.

В этом материале "Телеграф" собрал 5 креативных, доступных и стильных решений, которые помогут освежить пространство и сделать его более комфортным.

1. Пленка с эффектом матового стекла

Простая в использовании самоклейка может не только защитить комнату от прямых лучей, но и сделать интерьер более интересным.

2. Циновки из бамбука или соломы

Вместо занавесок – эко-вариант! Бамбуковые коврики, обычно лежащие на полу, прекрасно работают как естественный фильтр для света. Выглядит стильно, стоит дешево, а монтируется элементарно – на крючки или шнур.

3. Панели из ткани на липучках

Никаких карнизов! Легкие панели из хлопка или льна крепятся к раме с помощью липучек. Их легко снимать, стирать или менять в зависимости от сезона или настроения. Цена – минимальная, а эффект – максимальный.

4. Бумажные "гармошки"

Скрап-бумага, цветная или даже крафтовая — все подойдет. Складываем в гармошку, крепим веревками или лентами к окну – и вот вам стильная и ультрабюджетная альтернатива занавескам. Прекрасный вариант для временного затенения или декора на балконе.

5. Краска для стекла (или домашний аналог)

Матовый эффект можно создать и без пленки – используя специальную краску или даже смесь крахмала с акрилом. Рисуйте узоры, абстракции или просто закрасьте участки стекла. Когда надоест – смойте водой.

Все эти варианты не только защищают от солнца, но и придают простору характеру. Выберите подходящий вашему настроению и наслаждайтесь комфортом в жару.

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