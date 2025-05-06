Заменить дорогие "дизайнерские" кашпо для дачи еще никогда не было так просто: как это сделать

Заменить дорогие вещи из магазинов для дачи можно очень просто

В магазинах для садоводов все чаще появляются "стильные" кашпо в виде ботинок, резиновых сапог или других вещей якобы из дачного юмора. Цена колеблется – от 300 до 800 гривен. Но смысл в том, что это – обычное пластиковое или гипсовое изделие, стилизованное под старую вещь. Но зачем платить за имитацию, если оригинал, возможно, уже давно пылится в вашем сарае?

"Телеграф" расскажет, как вы можете создать стильное украшение для своей дачи. Резиновые сапоги – идеальный материал для дачного декора. Они водостойкие, держат форму, легко прокалываются, имеют свой "характер", и с ними можно не церемониться – только в этом их шарм.

Что понадобится:

Пара старых резиновых сапог (рваные, потертые – даже лучше подойдут);

Земля или субстрат для цветов;

Дренаж (гравий, керамзит или даже кусочки кирпича);

Цветы или декоративная зелень (петунии, бегонии, суккуленты или барвинок);

По желанию – краска, трафареты, акриловые маркеры, веревка, ткань.

Как сделать:

Промойте сапоги – удалите старую грязь, просушите. Если снаружи есть трещины – не страшно, ведь это придаст "винтажный" вид; Сделайте дренажные отверстия – на подошве или по бокам в нижней части проколите 2-3 отверстия, чтобы лишняя вода не застаивалась; Заполните основание – насыпьте на дно дренаж – примерно на 2-4 см, сверху – земля; Посадите цветы – лучше всего смотрятся ампельные или низкорослые растения, которые "спадают" через край сапога. Особенно эффектно, если сапоги поставить наклонно или зарыть частично в землю; Оформите по своему вкусу – хотите – покрасьте. Можно сделать роспись, добавить тканевую ленту, бантик, приклеить пуговицы или нарисовать глаза – и сапог "живет".

Кашпо из резиновых сапог прекрасно подходит для создания ярких акцентов в саду – их можно просто поставить среди клумбы или на газоне, где они будут сразу бросаться в глаза. На крыльце их следует расположить с обеих сторон от входа, чтобы создать шутливую и приветливую атмосферу. Если подвесить сапоги на забор, то они превратятся в неожиданный декоративный элемент, оживляющий даже просто забор. А в теплице или парнике такая вещь будет выглядеть как оригинальная деталь, которая придаст простору индивидуальности без ущерба практичности.

Вы не тратите ни копейки, вместо этого утилизируете старую обувь и получаете действительно уникальную дизайнерскую вещь. Ни один магазин не продаст вам кашпо с таким характером и историей.

Напомним, ранее "Телеграф" "хаотическое садоводство" стремительно набирает популярность благодаря простоте и естественному виду. Если вы хотите иметь ароматный цветник, но не готовы к сложным схемам и разметкам – этот подход именно для вас.