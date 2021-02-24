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"Ман Сити" разбил "Боруссию" М в первом матче Лиги чемпионов (видео)

"Ман Сити" разбил "Боруссию" М в первом матче Лиги чемпионов (видео)
23:50 Ср, 24 Февраль 2021 Телеграф Фото: Твиттер ManCity

В среду, 24 февраля, "Боруссия" М в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21 принимала "Манчестер Сити". Встреча, которая из-за карантинных ограничений проходила в Будапеште на "Пушкаш Арене", завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

"Боруссия" М, которая в последнее время не впечатляет в Бундеслиге, ожидаемо не сумела навязать сопротивление набравшему ход в АПЛ "Манчестер Сити". "Горожане" владели ощутимым преимуществом и закономерно реализовали его в голы, при чем оба мяча подопечные Хосепа Гваррдиолы забили в схожем стиле. На 29-й минуте португальский хавбек МС Бернарду Силва головой замкнул навес своего соотечественника Жоао Канселу. Во втором тайме на 65-й минуте португальская связка "Ман Сити" вновь сработала, но на этот раз Силва после навеса Канселу исполнил скидку на Габриэла Жезуса, а бразилец легко вколотил мяч в ворота с близкого расстояния. 

Украинец Александр Зинченко остался в запасе МС, а его конкурент по позиции Жоао Канселу провел блестящий матч.

Видео гола Бернарду Силвы:

Видео гола Жезуса:

Ответная игра между командами состоится 16 марта.

"Телеграф" напоминает, что 23 февраля в Лиге чемпионов были сыграны два матча: "Бавария" разгромила "Лацио", а "Челси" минимально обыграл "Атлетико".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, Футбол, ФК Боруссия М.
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