Недорогие, но надежные: три смартфона до 2000 грн с неплохой батареей

Подобрали 3 достойных варианта за эту сумму

Иногда случается, что телефон сломался и нужно срочно приобрести новый, а денег в бюджете на это не предусмотрено. Впрочем, не всем нужны крутые функции и классная камера – для некоторых людей главное, чтобы смартфон был надежным, недорогим и долго держал заряд.

Рассмотрим три модели стоимостью до 2000 гривен, которые могут стать неплохим выбором из ограниченного бюджета.

ZTE Blade L220 1/32GB Blue: 1599 грн

ZTE Blade L220

Этот смартфон предлагается как уцененный товар, но с хорошим рабочим состоянием. Он оснащен 6,3-дюймовым экраном с разрешением 1014×480 пикселей. Работает на четырехъядерном процессоре Spreadtrum SC7731E с частотой 1,3 ГГц. Имеет 1 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения с помощью microSD.

Главная камера имеет разрешение 5 Мп, фронтальное – 2 Мп. Аккумулятор емкостью 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки позволяет использовать устройство в течение дня. Работает на Android 12, поддерживает две SIM-карты и имеет модули Wi-Fi и Bluetooth 4.2.

Sigma X-Style 31 Power Type-C Black: 1036 грн

Sigma X-Style 31 Power Type-C Black

Это кнопочный телефон с 2,8-дюймовым экраном, который может стать отличным вариантом для тех, кто ценит длительную автономность. Главное преимущество модели – аккумулятор емкостью 3100 мАч, обеспечивающий несколько дней работы без подзарядки.

Телефон поддерживает две SIM-карты Mini-SIM, имеет слот для карты памяти microSD и интерфейс USB Type-C, что является редкостью для кнопочных телефонов. Корпус выполнен из пластика чёрного цвета. Наличие Bluetooth позволяет подключать беспроводные аксессуары.

Servo XS11 White: 1956 грн

Servo XS11 White

Этот смартфон работает на операционной системе Android и поддерживает сети 2G и 3G. Имеет IPS-дисплей и поддерживает две SIM-карты. Оснащен 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти.

Основная камера имеет разрешение 15 Мп и встроенную вспышку, а фронтальная камера – 8 Мп, что достаточно неплохо для устройства этой ценовой категории. Поддерживает Wi-Fi.

Также ранее "Телеграф" писал о доступных смартфонах по цене до 4000 грн. Подобрали 3 достойных варианта.