Что подарить любимой на 8 марта: смартфоны до 3000 грн с неплохими характеристиками

Предлагаем ознакомиться с бюджетными смартфонами, которые подойдут женщине на подарок.

Приближается праздник 8 марта, и многие мужчины уже задумываются над подарком своим любимым. Даже с ограниченным бюджетом можно найти функциональный и приятный подарок.

Один из вариантов – современный смартфон, который станет не только знаком внимания, но и полезным гаджетом на каждый день. "Телеграф" нашел три модели телефонов до 3000 грн, которые заслуживают внимания.

Xiaomi Redmi A2 3/64 Light Blue — 2999 грн

Xiaomi Redmi A2 получил 6,52-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1600×720 пикселей. Экран имеет стандартную частоту обновления 60 Гц, что достаточно для комфортного просмотра видео и социальных сетей.

Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G36 с четырьмя ядрами и частотой 2 ГГц. Устройство оснащено 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью microSD карты до 512 ГБ.

Основная камера имеет разрешение 8 Мп и записывает видео в формате Full HD. Фронтальная камера 5 Мп подойдет для селфи и видеозвонков.

Redmi A2 работает на Android 13 (Go Edition) – облегченной версии операционной системы, оптимизированной для бюджетных устройств. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, что обеспечивает длительную автономную работу. Среди беспроводных технологий есть Wi-Fi Bluetooth, GPS и ГЛОНАСС.

Xiaomi Redmi 9C 3/64 Light Blue — 2999 грн

Xiaomi Redmi 9C оснащен большим 6,53-дюймовым экраном с тем же разрешением 1600x720 пикселей.

Этот смартфон работает на более мощном восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G35 с частотой 2,3 ГГц, что обеспечивает лучшую производительность по сравнению с Redmi A2. Комплектация памяти такая же: 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения.

Камера Redmi 9C немного лучше – основной модуль на 13 Мп дополнен дополнительным 2 Мп сенсором. Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп. У камеры есть автофокус, HDR, портретный режим с искусственным интеллектом и распознавание лица.

Среди преимуществ этой модели – наличие NFC для бесконтактных платежей, FM-тюнер и сканер отпечатков пальцев. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 10 Вт.

Tecno Spark Go 2024 3/64Gb Magic Skin Green — 2959 грн

Tecno Spark Go 2024 выделяется своим 6,56-дюймовым IPS-дисплеем с повышенной частотой обновления 90 Гц, что обеспечивает более плавный интерфейс и лучший опыт прокрутки.

Смартфон оснащен восьмиядерным процессором UNISOC T606. Как и конкуренты, у него 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 512 ГБ.

Основная камера имеет разрешение 13 Мп, а фронтальная – 8 Мп. Устройство работает на Android 13 и обладает аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт.

В отличие от Xiaomi Redmi 9C, Tecno Spark Go 2024 не имеет NFC, но оснащен более современным разъемом USB Type-C вместо microUSB. Дополнительными преимуществами являются FM-тюнер, сканер отпечатков пальцев и чехол в комплекте.

Также ранее "Телеграф" писал о трех телефонах с хорошими характеристиками до 4 тысяч гривен. Они могут стать хорошим подарком любимой до 8 марта.