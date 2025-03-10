Доступные смартфоны по цене до 4000 грн: что выбрать в 2025 году

Подобрали 3 достойных варианта

Купить современный смартфон сейчас – недешевое удовольствие, особенно когда цены на технику постоянно растут. Однако даже с ограниченным бюджетом можно найти достойный вариант, удовлетворяющий базовые потребности.

Рассмотрим несколько моделей стоимостью до 4000 гривен, имеющих хорошее соотношение цены и качества.

Moto G04s 4/128 GB Concord Black: 3999 грн

Этот смартфон от Motorola привлекает своим большим 6,56-дюймовым IPS-экраном с частотой обновления 90 Гц. Главная камера на 50 Мп позволяет делать качественные снимки при хорошем освещении, хотя в условиях низкой освещенности результаты могут быть посредственными. Аккумулятор емкостью 5000 mAh позволяет работать без подзарядки в течение целого дня, а поддержка быстрой зарядки мощностью 15 Вт позволяет относительно быстро пополнить заряд. Среди недостатков стоит отметить отсутствие NFC-модуля для бесконтактных платежей и самый мощный процессор Unisoc Tiger T606.

Xiaomi Redmi A3 4/128GB Midnight Black: 3999 грн

Xiaomi Redmi A3 оснащен еще большим экраном – 6,71 дюйма с такой же частотой обновления 90 Гц. Работает устройство на процессоре MediaTek Helio G36, обеспечивающее достаточную производительность для повседневных задач. Батарея на 5000 mAh гарантирует длительную автономность, хотя быстрая зарядка здесь менее мощная – всего 10 Вт. Основная камера имеет более скромные характеристики – 8 Мп + 0,3 Мп. Как и у предыдущей модели, здесь нет NFC.

HMD Pulse Plus 6/128GB Glacier Green: 3999 грн

HMD Pulse Plus выделяется среди конкурентов увеличенным объемом оперативной памяти – 6 ГБ вместо стандартных для этой ценовой категории 4 ГБ. Как и Motorola, смартфон оснащен 6,56-дюймовым экраном с частотой обновления 90 Гц и качественной камерой на 50 Мп. Весомым преимуществом модели является наличие NFC-модуля для бесконтактных платежей, а также защита от пыли и влаги по стандарту IP52. Процессор Unisoc T606 обеспечивает достаточную производительность для ежедневных задач, а аккумулятор емкостью 5000 mAh гарантирует длительную работу без подзарядки, хотя быстрой зарядки здесь, к сожалению, нет.

Все три модели предлагают одинаковый объем внутренней памяти – 128 ГБ, работают на актуальной версии Android 14 и поддерживают карты памяти microSD, что позволяет расширить хранилище при необходимости.

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