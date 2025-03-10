Доступні смартфони за ціною до 4000 грн: що обрати у 2025 році

Підібрали 3 достойних варіанти

Купити сучасний смартфон зараз – недешеве задоволення, особливо коли ціни на техніку постійно зростають. Проте навіть з обмеженим бюджетом можна знайти гідний варіант, який задовольнить базові потреби.

Розглянемо кілька моделей вартістю до 4000 гривень, що мають непогане співвідношення ціни та якості.

Moto G04s 4/128 GB Concord Black: 3999 грн

Цей смартфон від Motorola привертає увагу своїм великим 6,56-дюймовим IPS-екраном із частотою оновлення 90 Гц. Головна камера на 50 Мп дозволяє робити якісні знімки при хорошому освітленні, хоча в умовах низької освітленості результати можуть бути посередніми. Акумулятор ємністю 5000 mAh дає можливість працювати без підзарядки протягом цілого дня, а підтримка швидкої зарядки потужністю 15 Вт дозволяє відносно швидко поповнити заряд. Серед недоліків варто відзначити відсутність NFC-модуля для безконтактних платежів та не найпотужніший процесор Unisoc Tiger T606.

Xiaomi Redmi A3 4/128GB Midnight Black: 3999 грн

Xiaomi Redmi A3 оснащено ще більшим екраном – 6,71 дюйма з такою ж частотою оновлення 90 Гц. Працює пристрій на процесорі MediaTek Helio G36, який забезпечує достатню продуктивність для повсякденних завдань. Батарея на 5000 mAh гарантує тривалу автономність, хоча швидка зарядка тут менш потужна – лише 10 Вт. Основна камера має скромніші характеристики – 8 Мп + 0,3 Мп. Як і в попередній моделі, тут немає NFC.

HMD Pulse Plus 6/128GB Glacier Green: 3999 грн

HMD Pulse Plus виділяється серед конкурентів збільшеним обсягом оперативної пам'яті – 6 ГБ замість стандартних для цієї цінової категорії 4 ГБ. Як і Motorola, смартфон оснащено 6,56-дюймовим екраном з частотою оновлення 90 Гц та якісною основною камерою на 50 Мп. Вагомою перевагою моделі є наявність NFC-модуля для безконтактних платежів, а також захист від пилу та вологи за стандартом IP52. Процесор Unisoc T606 забезпечує достатню продуктивність для щоденних завдань, а акумулятор ємністю 5000 mAh гарантує тривалу роботу без підзарядки, хоча швидкої зарядки тут, на жаль, немає.

Усі три моделі пропонують однаковий обсяг внутрішньої пам'яті – 128 ГБ, працюють на актуальній версії Android 14 і підтримують карти пам'яті microSD, що дозволяє розширити сховище за потреби.

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