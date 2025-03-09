Это приложение без вашего ведома "пожирает" память телефона — как исправить это за минуту

Эта процедура занимает менее минуты, однако приносит много пользы для смартфона

Пользователи смартфонов часто сталкиваются с нехваткой памяти, что заставляет их удалять излюбленные приложения, фото или музыку. Однако вместо этого следует обратить внимание на программы, занимающие значительную часть места в хранилище. Одним из таких приложений является TikTok, накапливающий кэш и загруженные файлы.

"Телеграф" рассказывает, как правильно чистить кэш в TikTok быстро и просто. Это приложение активно сохраняет просмотренные видео, фильтры, эффекты и другие временные файлы, что впоследствии занимает сотни мегабайт или даже гигабайт памяти. Однако освободить место можно буквально за несколько кликов, не удаляя важные файлы.

Очистка кэша TikTok не повлияет на ваши видео или черновики. Однако все загруженные фильтры и эффекты могут исчезнуть, поэтому, если вы активно пользуетесь ими, следует заранее добавить избранные, чтобы легко их найти после очистки. Приложение дает возможность загрузить их снова после очистки памяти.

Откройте приложение TikTok на смартфоне. Перейдите в меню, нажав три полоски в правом верхнем углу. Выберите раздел "Параметры и конфиденциальность". Найдите опцию "Освобождение места".

Нажмите кнопку "Очистить кэш" и "Очистить загруженные".

После выполнения этих шагов телефон получит больше свободного места, а TikTok будет работать быстрее. Это полезная привычка, которую следует периодически повторять для оптимальной работы устройства.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как ускорить работу телефона благодаря простым манипуляциям из Telegram.