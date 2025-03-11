Недорогі, але надійні: три смартфони до 2000 грн, які мають непогану батарею

Підібрали 3 достойні варіанти за цю суму

Інколи трапляється так, що телефон зламався і потрібно терміново придбати новий, а грошей у бюджеті на це не передбачено. Утім, не всім потрібні круті функції та класна камера – для деяких людей головне, щоб смартфон був надійним, недорогим і довго тримав заряд.

Розглянемо три моделі вартістю до 2000 гривень, які можуть стати непоганим вибором за обмеженого бюджету.

ZTE Blade L220 1/32GB Blue: 1599 грн

ZTE Blade L220

Цей смартфон пропонується як уцінений товар, але з хорошим робочим станом. Він оснащений 6,3-дюймовим екраном з роздільною здатністю 1014×480 пікселів. Працює на чотириядерному процесорі Spreadtrum SC7731E з частотою 1,3 ГГц. Має 1 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам'яті з можливістю розширення за допомогою microSD.

Головна камера має роздільну здатність 5 Мп, фронтальна – 2 Мп. Акумулятор ємністю 3000 мАг із підтримкою швидкої зарядки дозволяє користуватися пристроєм протягом дня. Працює на Android 12, підтримує дві SIM-картки та має модулі Wi-Fi і Bluetooth 4.2.

Sigma X-Style 31 Power Type-C Black: 1036 грн

Sigma X-Style 31 Power Type-C Black

Це кнопковий телефон з 2,8-дюймовим екраном, який може стати відмінним варіантом для тих, хто цінує тривалу автономність роботи. Головна перевага моделі – акумулятор ємністю 3100 мАг, який забезпечує кілька днів роботи без підзарядки.

Телефон підтримує дві SIM-картки формату Mini-SIM, має слот для карти пам'яті microSD та інтерфейс USB Type-C, що є рідкістю для кнопкових телефонів. Корпус виконаний з пластику чорного кольору. Наявність Bluetooth дозволяє підключати бездротові аксесуари.

Servo XS11 White: 1956 грн

Servo XS11 White

Цей смартфон працює на операційній системі Android та підтримує мережі 2G і 3G. Має IPS-дисплей та підтримує дві SIM-картки. Оснащений 2 ГБ оперативної та 16 ГБ вбудованої пам'яті.

Основна камера має роздільну здатність 15 Мп і вбудований спалах, а фронтальна камера – 8 Мп, що досить непогано для пристрою цієї цінової категорії. Підтримує Wi-Fi.

Також раніше "Телеграф" писав про доступні смартфони за ціною до 4000 грн. Підібрали 3 достойних варіанти.