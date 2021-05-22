Гол Суареса принес "Атлетико" победу в чемпионате Испании (видео)

В субботу, 22 мая, состоялись решающие матчи в чемпионате Испании 2020/21, в частности, "Атлетико" в борьбе за чемпионство проводил выездной поединок против "Вальядолида". Встреча прошла на стадионе "Нуэво Хосе Соррилья" и завершилась со счетом 1:2 в пользу мадридской команды.

До последнего тура за "золото" Примеры боролись "Атлетико" и "Реал". Первые, чтобы гарантировать себе чемпионство, должны были побеждать в Вальядолиде, а вот "Королевский клуб" рассчитывал не только на свой успех с "Вильярреалом", но и на осечку "Матрасников".

В итоге "Атлетико" добыл волевую победу, победив "Вальядолид" благодаря голам Анхеля Корреа и Луиса Суареса. У хозяев отличился Оскар Плано.

Видео гола Плано:

Видео гола Корреа:

Видео гола Суареса:

Полный видеообзор матча в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

Эта победа позволила "Атлетико" выиграть чемпионат Испании в 11-й раз.

Примечательно, что "Реал" в параллельном матче обыграл "Вильярреал" (2:1). "Сливочные", которые заняли второе место в Примере, отстали от "Атлетико" всего на 2 очка.

Ранее "Телеграф" сообщал, как "Барселона" выбыла из чемпионской гонки.