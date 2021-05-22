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Гол Суареса принес "Атлетико" победу в чемпионате Испании (видео)

Гол Суареса принес "Атлетико" победу в чемпионате Испании (видео)
20:52 Сегодня Телеграф Фото: Instagram luissuarez9

В субботу, 22 мая, состоялись решающие матчи в чемпионате Испании 2020/21, в частности, "Атлетико" в борьбе за чемпионство проводил выездной поединок против "Вальядолида". Встреча прошла на стадионе "Нуэво Хосе Соррилья" и завершилась со счетом 1:2 в пользу мадридской команды.

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До последнего тура за "золото" Примеры боролись "Атлетико" и "Реал". Первые, чтобы гарантировать себе чемпионство, должны были побеждать в Вальядолиде, а вот "Королевский клуб" рассчитывал не только на свой успех с "Вильярреалом", но и на осечку "Матрасников". 

В итоге "Атлетико" добыл волевую победу, победив "Вальядолид" благодаря голам Анхеля Корреа и Луиса Суареса. У хозяев отличился Оскар Плано.

Видео гола Плано:

Видео гола Корреа:

Видео гола Суареса:

Полный видеообзор матча в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

Эта победа позволила "Атлетико" выиграть чемпионат Испании в 11-й раз.

Примечательно, что "Реал" в параллельном матче обыграл "Вильярреал" (2:1). "Сливочные", которые заняли второе место в Примере, отстали от "Атлетико" всего на 2 очка.

Ранее "Телеграф" сообщал, как "Барселона" выбыла из чемпионской гонки.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Реал, ФК Вильярреал, ФК Атлетико М, Футбол, ФК Вальядолид, Луис Суарес.
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