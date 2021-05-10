"Реал" упустил возможность возглавить Примеру: видеообзор матча с "Севильей"

В воскресенье, 9 мая, "Реал" в рамках 35-го тура чемпионата Испании 2020/21 принимал "Севилью". Встреча, проходившая в Мадриде на стадионе Альфредо Ди Стефано, завершилась ничьей 2:2.

Дважды по ходу матча "Сливочные" отыгрывались. На гол Режеса "Королевский клуб" ответил точным выстрелом от Марко Асенсио, а на реализованный пенальти Ивана Ракитича "Реал" ответил голом в исполнении Эдена Азара в компенсированное время.

Этот результат позволил "Реалу" (75 очков) подняться на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, "Севилья" (71 очко) - четвертая. Лидирует в первенстве "Атлетико" (77 очков). В следующем туре мадридцы сыграют в гостях с "Гранадой" (13.05.2021), а андалусийцы примут "Валенсию" (12.05.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Реал" выставил Азара на трансфер из-за поведения футболиста в полуфинале Лиги чемпионов.