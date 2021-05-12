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"Барселона" выбыла с чемпионской гонки: видеообзор матча с "Леванте"

"Барселона" выбыла с чемпионской гонки: видеообзор матча с "Леванте"
Обновлено 09:41 Сегодня Телеграф Фото: Twitter fcbarcelona

Во вторник, 11 мая, "Леванте" в рамках матча 36-го тура чемпионата Испании сезона 2020/21 принимал "Барселону". Встреча, проходившая в Валенсии на стадионе "Сьюдад де Валенсия", завершилась со счетом 3:3.

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Каталонцы владели преимуществом в первом тайме, забив в ворота хозяев два безответных гола. Отличились Лионель Месси и Педри. А во втором тайме картина была совсем другой. "Леванте" усилиями Гонсало Мелеро, Хосе Луиса Моралеса и Серхио Леона трижды поражал ворота тер Штегена, а "Сине-гранатовые" на все это ответили точным выстрелом в исполнении Усмана Дембеле.

Этот результат оставил "Леванте" (40 очков) на 13-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, "Барселона" (76 очков) - вторая. Отметит, эта ничья значительно уменьшила шансы каталонцев на титул, теперь "Блаугранас" нужно рассчитывать на осечки "Реала" и "Атлетико", чтобы вернуться в чемпионскую гонку.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Месси грозит большой штраф за организацию обеда с одноклубниками.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Барселона, Футбол, Ла Лига, ФК Леванте.
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