Умер капитан английского футбольного клуба

В среду, 31 марта, в возрасте 32 лет умер центральный защитник и капитан ФК "Йовил Таун" Ли Коллинз. Об этом сообщила пресс-служба английской команды.

В клубе не стали раскрывать причину смерти футболиста, отметив, что они просят уважать частную жизнь семьи в данный момент.

"Йовил Таун" выступает Национальной лиге Англии (пятый по силе футбольный дивизион в стране, - прим. ред.) и на данный момент занимает 14-е место в турнирной таблице первенства. Коллинз в сезоне 2020/21 сыграл в восьми матчах за команду.

За свою карьеру Ли, который является воспитанником "Вулверхэмптона", успел поиграть за "Порт Вейл", "Нортгемптон Таун", "Мэнсфилд Таун", "Форест Грин Роверс", "Шрусбери Таун", "Барнсли".

Ранее сообщалось о смерти вице-президента "Динамо".