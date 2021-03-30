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Умер вице-президент "Динамо"

Умер вице-президент "Динамо"
Обновлено 11:26 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

Во вторник, 30 марта, в возрасте 81 года умер вице-президент "Динамо" Михаил Петрошенко. Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

В клубе Михаил занимал должность вице-президента по вопросам строительства. Под его руководством были воплощены в жизнь массу инфраструктурных проектов, в частности,  была проведена реконструкция динамовской базы и детской школы, был построен клубный манеж.

"Михаил Тимофеевич был профессионалом высочайшего уровня и человеком с большой буквы. Его целеустремленность, мудрость и порядочность многие годы служили во благо Украине и киевскому "Динамо", - выразил свои соболезнования президент "Динамо" Игорь Суркис.

Ранее сообщалось, что умер экс-игрок "Шахтера" и "Карпат" Борис Рассихин.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Футбол, Михаил Петрошенко.
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