Во вторник, 30 марта, в возрасте 81 года умер вице-президент "Динамо" Михаил Петрошенко. Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

В клубе Михаил занимал должность вице-президента по вопросам строительства. Под его руководством были воплощены в жизнь массу инфраструктурных проектов, в частности, была проведена реконструкция динамовской базы и детской школы, был построен клубный манеж.

"Михаил Тимофеевич был профессионалом высочайшего уровня и человеком с большой буквы. Его целеустремленность, мудрость и порядочность многие годы служили во благо Украине и киевскому "Динамо", - выразил свои соболезнования президент "Динамо" Игорь Суркис.

Ранее сообщалось, что умер экс-игрок "Шахтера" и "Карпат" Борис Рассихин.