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Умер бывший футболист "Шахтера" и "Карпат" Борис Рассихин

Умер бывший футболист "Шахтера" и "Карпат" Борис Рассихин
Обновлено 11:51 Сегодня Телеграф Фото: Facebook Юрий Назаркевич

Во вторник, 16 марта, на 84 году жизни умер бывший игрок "Карпат" и "Шахтера" Борис Рассихин. Об этом сообщил журналист Юрий Назаркевич в своем facebook.

За свою футбольную карьеру Рассихин успел поиграть за три команды: "Шахтер", "Карпаты" и Нефтяник (Дрогобыч). Будучи полузащитником, он сумел забить 17 голов в 217 матчах. В качестве игрока он дважды выигрывал Кубок СССР.

По окончании карьеры игрока Борис занялся тренерской деятельностью. В советское время он тренировал "Карпаты", "Буковину", СКА "Карпаты", "Прикарпатье", "Приборист" (Мукачево). В независимой Украине специалист возглавлял "Галичину" (Дрогобыч), "Газовик" (Комарно), "Буковину". За свою футбольную деятельность Рассихин удостоился звания Заслуженного тренера Украины. 

Ранее сообщалось о смерти известного футбольного комментатора, который несколько лет проработал в Украине.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, ФК Карпаты, Футбол, Борис Рассихин.
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