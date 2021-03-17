Умер бывший футболист "Шахтера" и "Карпат" Борис Рассихин

Во вторник, 16 марта, на 84 году жизни умер бывший игрок "Карпат" и "Шахтера" Борис Рассихин. Об этом сообщил журналист Юрий Назаркевич в своем facebook.

За свою футбольную карьеру Рассихин успел поиграть за три команды: "Шахтер", "Карпаты" и Нефтяник (Дрогобыч). Будучи полузащитником, он сумел забить 17 голов в 217 матчах. В качестве игрока он дважды выигрывал Кубок СССР.

По окончании карьеры игрока Борис занялся тренерской деятельностью. В советское время он тренировал "Карпаты", "Буковину", СКА "Карпаты", "Прикарпатье", "Приборист" (Мукачево). В независимой Украине специалист возглавлял "Галичину" (Дрогобыч), "Газовик" (Комарно), "Буковину". За свою футбольную деятельность Рассихин удостоился звания Заслуженного тренера Украины.

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