19-річний футболіст загинув через обрив ліфта

У ліфті, де сталася трагедія, було 16 осіб

У місті Атланта в штаті Вірджинія (США) футболіст Джамаркус Макфарланд, якому було всього 19 років, загинув через обвал ліфта.

Про це в п’ятницю, 3 серпня, повідомляє "Atlanta Journal-Constitution".

Відомо, що ліфт, у якому їхав загиблий хлопець, впав і застряг між другим і третім поверхом.

Рятувальники не могли відкрити ліфт протягом години. За цей час юнак втратив свідомість і помер.

Друзі загиблого футболіста заявили, що причиною трагедії є стан ліфта. Менеджер каже, що справа може бути навіть не в технічному стані, а в тому, що в ліфті було 16 осіб, кількість яких перевищила дозволену.

Про загиблого хлопця відомо, що він тільки в серпні 2021 року розпочав займатися футболом в академії Атланти. Там підлітки перед тим, як вступити до коледжу, беруть участь в освітній та спортивній програмах.

Для Макфарланда було мрією стати відомим футболістом і професіоналом своєї справи, але тепер йому так і не вдасться цього зробити.

Що стосується стану ліфта, він мав деякі проблеми в роботі. Його повинні були перевірити в серпні 2020 року, але зробили це чи ні, невідомо.

"Ми знали, що коли щось подібне станеться. Але не знали, що це забере життя одного з наших товаришів по команді", — сказав Брайсон Гроув, що грав у одній команді із загиблим хлопцем.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 20 липня в ДТП загинув український футболіст Ігор Цимбалістий, якому було 32 роки — він грав за "Прикарпаття-Тепловик" з Івано-Франківська.

Нагадуємо, що на початку червня поруч із селом Новосілки загинув 20-річний нігерійський форвард "Вітебська" Кельвін Оденігбо — він потонув у озері Біле недалеко від селища.