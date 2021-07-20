На 32 году жизни в ДТП погиб известный украинский футболист

В Бурштыне в ДТП погиб известный футболист Игорь Цимбалистый. Об этом во вторник, 20 июля, сообщили в Нацполиции Ивано-Франковской области.

По информации полиции столкновение произошло рано утром. Легкой автомобиль Renault врезался в грузовик "Tata". В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Renault погиб на месте происшествия, а трое пассажиров с телесными повреждениями доставлены в больницу.

По информации полиции, в больнице, не приходя в сознание, скончался один из пассажиров Renault. Им оказался 31-летний известный футболист Игорь Цимбалистый.

Он играл за команды "Энергетик" Орлово и "Еднисть" Плиски. Последняя его команда - "Прикарпатье-Тепловик" из Ивано-Франковска.

По факту аварии следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Проводится досудебное расследование.

Как сообщалось ранее, 3 июля в Польше возле Тарнува легковой автомобиль Volkswagen столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter, вследствие чего пострадали четверо украинцев.

А 6 июля в польское озеро Талты рухнул частный вертолет. Тогда пострадали трое украинцев, в частности одна из женщин получила серьезную травму позвоночника.

Позже в сети появилось видео крушения, на нем видно, что вертолет мог упасть на катер, но трагедии чудом удалось избежать