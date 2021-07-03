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Ребенка в больницу доставили вертолетом: в Польше в ДТП пострадали украинцы

Ребенка в больницу доставили вертолетом: в Польше в ДТП пострадали украинцы
Обновлено 15:42 Сегодня Телеграф

В субботу, 3 июля, около 8 утра в Польше произошло ДТП, в результате которого пострадали четверо украинцев, в том числе подросток.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко в Twitter.

"Их (пострадавших) госпитализировали, оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры без травм", - отметил спикер МИДа.

Известно, что авария произошла возле Тарнува. Как сообщает польское издание Nasze Miasto, ДТП произошло на полосе в направлении Кракова. Легковой автомобиль Volkswagen столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.

Первоначально сообщалось о 9 пострадавших. В конце концов в больницу отвезли 4 человек, которые путешествовали микроавтобусом. Больше всего пострадали двое взрослых и ребенок. Ребенка доставили в больницу с помощью вертолета.

Николенко отметил, что украинский консул находится на месте происшествия для оказания гражданам консульской помощи, взаимодействия с правоохранительными органами и больницей.

Также ранее в Польше произошло очередное ДТП с участием украинского автобуса, в котором ехали граждане Украины. В результате аварии один человек погиб и четверо получили травмы.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Польша, ДТП, Украинцы, Фото, Аварии, Потрадавшие.
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