Автобус с украинцами слетел в канаву в Польше: уже шесть погибших и много пострадавших (фото)

В Польше произошло ДТП с участием рейсового автобуса Познань Херсон, в результате которого шесть украинцев погибли, 15 получили ранения.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в Twitter.

#Польща: поблизу м. Кашице рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. 6 громадян України загинули, 15 госпіталізовані. Консули виїхали на місце події, взаємодіють із місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українцям та з’ясування усіх обставин аварії. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 6, 2021

Как сообщает "Польское радио", автобус с украинскими номерами упал с виадука в канаву вблизи Ярослава. По данным издания, 6 украинцев погибли, 34 получили ранения, из которых 18 госпитализация не потребовалась. Всего в автобусе находились 57 человек. Автобус направлялся в Перемышль, к границе с Украиной.

Известно, что автобус ударился о покрытие, которое находится в конце полосы съезда, затем о заграждения и упал в канаву за этими заграждениями, - Информацию о том, что у автобуса были украинские номерные знаки, подтвердили и в полиции.

Как уточняет polsatnews.pl, на месте работали 19 бригад медиков и около 100 спасателей. Пострадавшие были госпитализированы в областную больницу в Перемышле, в Центр медицинской помощи в Ярославе, в областную больницу № 2 в Жешуве, в больницу в Рудна-Мала и в уездные больницы в Пшеворске и Любачуве.

Как сообщал "Телеграф", ранее туристический автобус, в котором ехали украинцы, попал в ДТП на трассе "Шарм эль-Шейх – Каир". В результате аварии пострадали три украинца, их госпитализировали.