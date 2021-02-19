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Украинцы попали в ДТП в Египте: первые подробности

Украинцы попали в ДТП в Египте: первые подробности
Обновлено 12:01 Сегодня Телеграф

Туристический автобус, в котором ехали украинцы, попал в ДТП на трассе "Шарм эль-Шейх – Каир".

Об этом по телефону рассказал "Телеграфу" спикер МИД Олег Николенко.

В результате аварии пострадали три украинца, их госпитализировали.

Напомним, это не первое подобное ЧП с украинцами в Египте. В 2015 году в результате аварии автобуса на трассе "Хургада-Каир" пострадали 3 украинцев. По информации посольства Украины в Египте тогда в результате аварии 2 человека погибли и 20 туристов пострадали.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно о смерти украинки в Египте. Смертельный случай произошел во время сноркелинга - плавания в маске с трубкой для дыхания под поверхностью воды.

 

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Египет, ДТП, Украинцы.
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