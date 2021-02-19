На курорте в Египте трагически погибла украинка: что известно

В Египте на одном из курортов произошла трагедия с гражданкой Украины.

Об этом сообщает "Вечернее Ровно".

Женщина поехала на отдых со своим мужем и там погибла при трагических обстоятельствах - утонула.

Смертельный случай произошел во время сноркелинга - плавания в маске с трубкой для дыхания под поверхностью воды.

Во время сноркелинга мужчина плавал вместе с женой, но внезапно женщина исчезла из поля зрения.

Мужчина сразу позвал спасателей, но спасти женщину не удалось.

Как сообщал "Телеграф", ранее возле Бодрума в Турции погибла украинка Кристина Новицкая. Ее обнаружили в своем доме с пакетом на голове и скованными руками. 31 декабря она еще была живой.

Также в итальянском городе Верона гражданка Украины выбросилась из окна частного дома и погибла.