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На курорте в Египте трагически погибла украинка: что известно

На курорте в Египте трагически погибла украинка: что известно
07:30 Сегодня Телеграф

В Египте на одном из курортов произошла трагедия с гражданкой Украины.

Об этом сообщает "Вечернее Ровно".

Женщина поехала на отдых со своим мужем и там погибла при трагических обстоятельствах - утонула.

Смертельный случай произошел во время сноркелинга - плавания в маске с трубкой для дыхания под поверхностью воды.

Во время сноркелинга мужчина плавал вместе с женой, но внезапно женщина исчезла из поля зрения.

Мужчина сразу позвал спасателей, но спасти женщину не удалось.

Как сообщал "Телеграф", ранее возле Бодрума в Турции погибла украинка Кристина Новицкая. Ее обнаружили в своем доме с пакетом на голове и скованными руками. 31 декабря она еще была живой.  

Также в итальянском городе Верона гражданка Украины выбросилась из окна частного дома и погибла.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Египет, Украинцы, Смерти, Сноркелинг.
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