В Италии загадочно погибла украинка: первые подробности

В итальянском городе Верона гражданка Украины выбросилась из окна частного дома.

Об этом сообщает издание Сorriere del Veneto.

Так, 56-летняя женщина жила в одном доме с двумя пожилыми супругами. По их словам, она переживала сложный период и хотела вернуться домой, в Украину.

При обыске в ванной, из окна которой выпала погибшая, правоохранители обнаружили коробки с лекарствами и пустые бутылки из-под алкоголя. По этой причине, полицейские предполагают, что женщина убила себя.

В то же время следствие рассматривает и версию, исключающую суицид. Тело женщины отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая состоится в ближайшие дни.

Как сообщал "Телеграф", ранее возле Бодрума в Турции погибла украинка Кристина Новицкая. Ее обнаружили в своем доме с пакетом на голове и скованными руками. 31 декабря она еще была живой.