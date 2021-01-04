Таинственная смерть украинки в Турции: курьер рассказал о последней встрече с девушкой

Погибшая возле турецкого Бодрума украинка Кристина Новицкая, которая была обнаружена в своем доме с пакетом на голове и скованными руками 31 декабря еще была живой.

Как сообщает РБК-Украина, турецкая полиция рассматривает несколько версий произошедшего, однако в полиции намекают, что девушка совершила самоубийство.

Отмечается, что она перестала выходить на связь с матерью 30 декабря. Однако известно, что 31 декабря ее видели соседи, а также курьер, который доставил ей еду.

Этот же факт подтверждают камеры видеонаблюдения.

2 января мать девушки позвонила соседям, а те, в свою очередь, вызвали полицию.

Новицкая проживала в дорогом жилом комплексе и имела две работы - учителя танцев и переводчицы, а потому, скорее всего, проблем с деньгами у нее не было.

В личной жизни трагедий тоже не было. У нее был парень, и полиция не исключала версию, что он причастен к трагедии.

Отмечается, что Новицкая страдала от головной боли и даже ездила в Украину для лечения. Также ранее в СМИ появилась информация, что девушка принимала антидепрессанты.

Мама девушки уже приехала в Турцию. После вскрытия тело ее дочери доставят в Украину для захоронения.