Нашли с пакетом на голове и связанными руками: стало известно о загадочной смерти украинки в Турции

В городе Бодрум, что на юго-западе Турции, было обнаружено тело 25-летней украинки Кристины Новицкой.

Как сообщает Hurriyet, девушку обнаружили сидящей на стуле со связанными руками и полиэтиленовым пакетом на голове.

В сообщении указывается, что мать девушки пыталась дозвонится к дочери, а когда та не взяла трубку, женщина позвонила к соседям. Те в свою очередь вызвали полицию.

Следователи сейчас проверяют камеры видеонаблюдения. Тело Новицкой отправлено в Институт судебной медицины Мугла для установления точной причины смерти. Полиция собирается определить было ли это убийством или же девушка сама свела счеты с жизнью.

Известно, что она жила одна.

Отмечается, что ее соседом был известный турецкий телеведущий Алп Кыршан. Именно он первым сообщил о смерти украинки в соцсетях.

Az önce karşı sitemizde rus uyruklu bi kadının cesedine ulaşıldı, savcı beklenio #KadınaSiddet #bodrum — alp kırşan (@alpkirsan) January 2, 2021

Как сообщалось ранее, в Черниговской области нашли мертвым топ-чиновника Офиса генпрокурора.