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Выяснились новые данные о прокуроре, который загадочно погиб возле элитной базы отдыха

Выяснились новые данные о прокуроре, который загадочно погиб возле элитной базы отдыха
Обновлено 22:21 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Днем 1 января в полицию сообщили о смерти чиновника из Офиса генпрокурора неподалеку от базы отдыха "Бреч" в Черниговской области. 

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на собственные источники, там погиб начальник отдела обращений граждан Офиса Генерального прокурора Евгений К. 

Отмечается, что Евгений К. до этого был старшим помощником военного прокурора Анатолия Матиоса. 

Его жена также работает в ОГП, она занимает пост главного специалиста отдела по работе с кадрами. 

По предварительной информации, причиной смерти прокурора является переохлаждение, ведь на его теле видимых повреждений не обнаружили.

До этого сообщалось, что он ушел из базы в лес около 3 часов утра. Затем камеры видеонаблюдения засняли, как ближе к 5 утра, он вышел из леса, остановился и начал снимать с себя одежду. 

Как сообщалось ранее, в Нью-Йорке в собственной квартире нашли мертвой дипломата ООН

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Черниговская область, Смерть, ОГП.

Автор:

Телеграф
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