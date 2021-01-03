Странная смерть украинки в Турции: выяснились резонансные подробности

Друзья украинки Кристины Новицкой, тело которой ранее нашли в Турции со скованными наручниками руками и пакетом на голове, не верят в версию с самоубийством, которую выдвинула полиция страны.

Об этом пишет OBOZREVATEL.

Как сообщалось ранее, тело девушки было обнаружено в ее доме, неподалеку от города Бодрум. Мама погибшей несколько дней не могла к ней дозвониться, а потому поставила на уши соседей, те, в свою очередь, вызвали полицию.

Отмечается, что дверь в ее квартиру была заперта изнутри, а ключ находился в замочной скважине. Также были закрыты и окна дома.

Следов борьбы и беспорядка тоже обнаружено не было.

Тело девушки было отправлено на экспертизу в город Мугла для установления причин смерти, однако в полиции уже намекнули на самоубийство.

Впрочем, друзья и знакомые девушки уверяют, что та была веселым и жизнерадостным человеком, так что в версию с самоубийством верят слабо.

"Это очень добрый, отзывчивый, приятный и неконфликтный человек. Правда, о своей личной жизни она предпочитала не распространяться", - рассказала одна из ее однокурсниц.

Другая ее однокурсница отмечает, что редко виделась с девушкой и не знала, что та переехала в Турцию.

"Она даже никогда не постила много фотографий. О личной жизни не рассказывала. Но в то же время была открытой, веселой и жизнерадостной", - говорит ее подруга.

По заявлениям полиции, камеры наблюдения показали, что к девушке в последнее время никто не приходил. А в турецких СМИ утверждают, что последние девять месяцев девушка находилась в депрессии. До этого она обучала танцам в торговом центре Бодрума, но пандемия COVID-19 оставила ее без работы и денег. Утверждается также, что Новицкая провела это время на самоизоляции в компании антидепрессантов.

Однако одна из ее знакомых заявила, что эта версия выглядит странной, так как девушка всегда могла вернуться в Киев к родным.

"К тому же в Турции уже с лета жизнь ожила, полетели туда туристы, и Кристина могла найти себе работу. Я не верю в эти домыслы. Вероятно, хотят прикрыть кого-то очень важного", - говорит знакомая Новицкой.

Как сообщалось ранее, в субботу, 2 января, волонтер и оперная певица Александра Тарасова умерла от коронавируса. До этого она жаловалась, что ее никто не лечит.