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Странная смерть украинки в Турции: выяснились резонансные подробности

Странная смерть украинки в Турции: выяснились резонансные подробности
Обновлено 22:22 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Друзья украинки Кристины Новицкой, тело которой ранее нашли в Турции со скованными наручниками руками и пакетом на голове, не верят в версию с самоубийством, которую выдвинула полиция страны. 

 Об этом пишет OBOZREVATEL

Как сообщалось ранее, тело девушки было обнаружено в ее доме, неподалеку от города Бодрум. Мама погибшей несколько дней не могла к ней дозвониться, а потому поставила на уши соседей, те, в свою очередь, вызвали полицию. 

Отмечается, что дверь в ее квартиру была заперта изнутри, а ключ находился в замочной скважине. Также были закрыты и окна дома. 

Следов борьбы и беспорядка тоже обнаружено не было. 

Тело девушки было отправлено на экспертизу в город Мугла для установления причин смерти, однако в полиции уже намекнули на самоубийство. 

Впрочем, друзья и знакомые девушки уверяют, что та была веселым и жизнерадостным человеком, так что в версию с самоубийством верят слабо. 

"Это очень добрый, отзывчивый, приятный и неконфликтный человек. Правда, о своей личной жизни она предпочитала не распространяться", - рассказала одна из ее однокурсниц. 

Другая ее однокурсница отмечает, что редко виделась с девушкой и не знала, что та переехала в Турцию. 

"Она даже никогда не постила много фотографий. О личной жизни не рассказывала. Но в то же время была открытой, веселой и жизнерадостной", - говорит ее подруга.

По заявлениям полиции, камеры наблюдения показали, что к девушке в последнее время никто не приходил. А в турецких СМИ утверждают, что последние девять месяцев девушка находилась в депрессии. До этого она обучала танцам в торговом центре Бодрума, но пандемия COVID-19 оставила ее без работы и денег. Утверждается также, что Новицкая провела это время на самоизоляции в компании антидепрессантов.  

Однако одна из ее знакомых заявила, что эта версия выглядит странной, так как девушка всегда могла вернуться в Киев к родным. 

"К тому же в Турции уже с лета жизнь ожила, полетели туда туристы, и Кристина могла найти себе работу. Я не верю в эти домыслы. Вероятно, хотят прикрыть кого-то очень важного", - говорит знакомая Новицкой. 

Как сообщалось ранее, в субботу, 2 января, волонтер и оперная певица Александра Тарасова умерла от коронавируса. До этого она жаловалась, что ее никто не лечит.

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Турция, Смерть, Кристина Новицкая.

Автор:

Телеграф
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