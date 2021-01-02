"Сашка писала, что ее не лечат": знакомые рассказали о последних днях жизни волонтера Тарасовой

В субботу, 2 января, стало известно о смерти волонтера и оперной певицы Александры Тарасовой. Как оказалось, в последние дни она жаловалась на то, что ее не лечат.

Об этом в Фейсбук написала волонтер Дана Яровая.

"Саши больше нет. А ещё у меня 3 километра переписки перед реанимацией, где Сашка писала, что ее не лечат, и ничего не делается. Я готова предоставить эту переписку", - написала Яровая.

Тарасова возглавляла управление по делам ветеранов войны и участников АТО при Минсоце. Она также возглавляла благотворительный фонд "Крылья феникса" и была главой правления фонда "Вернись живым".

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на 2 января зафиксировали более 1,069 миллиона инфицированных коронавирусом.