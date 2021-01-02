В Украине выявили больше 5 тысяч новых случаев COVID-19: подробности

По данным на утро субботы, 2 января, в Украине зафиксировано 5038 новых случаев заболевания коронавирусом.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов и добавил, что за последние 24 часа в том числе заболели 182 ребенка и 131 медработников.
Выздоровели - 2606 человек;
Умерли - 51;
Провели тестирований за сутки - 17 930 (в том числе методом ПЦР - 14975, методом ИФА - 2955).
Отметим, что по сравнению с предыдущими сутками количествл инфицированных за 24 часа оказалось почти в два раза меньше. Так, по данным на пятницу, 1 января, было зафиксировано 9432 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 338 ребенка и 446 медработников.
Заболели - 1069517 человек;
Вылечились - 722615 человек;
Умерли - 18731;
Провели тестов - 5597641
Киев - 112649 случаев;
Винницкая область - 22 801 случай;
Волынская область - 33 312 случая;
Днепропетровская область - 59293 случаи;
Донецкая область - 37 198 случаев;
Житомирская область - 39 982 случая;
Закарпатская область - 28 407 случаев;
Запорожская область - 54 717 случаев;
Ивано-Франковская область - 43 489 случаев;
Киевская область - 60 238 случаев;
Кировоградская область - 8544 случая;
Луганская область - 10 923 случая;
Львовская область - 62 130 случаев;
Николаевская область - 31 705 случаев;
Одесская область - 71 889 случаев;
Полтавская область - 36 733 случая;
Ровенская область - 41 503 случая;
Сумская область - 41 350 случаев;
Тернопольская область - 34 275 случаев;
Харьковская область - 70 212 случая;
Херсонская область - 18 044 случая;
Хмельницкая область - 39932 случаи;
Черкасская область - 39 481 случай;
Черновицкая область - 40 357 случаев;
Черниговская область - 30 353 случая.
Как сообщал "Телеграф", по данным на 1 января от коронавируса удалось вылечиться 10 016 украинцам.