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В Украине выявили больше 5 тысяч новых случаев COVID-19: подробности

В Украине выявили больше 5 тысяч новых случаев COVID-19: подробности
Обновлено 08:43 Сегодня Телеграф фото: ВВС

По данным на утро субботы, 2 января, в Украине зафиксировано 5038 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов и добавил, что за последние 24 часа в том числе заболели 182 ребенка и 131 медработников.

За прошедшие сутки:

Выздоровели - 2606 человек;

Умерли - 51;

Провели тестирований за сутки - 17 930 (в том числе методом ПЦР - 14975, методом ИФА - 2955).

Отметим, что по сравнению с предыдущими сутками количествл инфицированных за 24 часа оказалось почти в два раза меньше. Так, по данным на пятницу, 1 января, было зафиксировано 9432 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 338 ребенка и 446 медработников.

За все время пандемии в Украине:

Заболели - 1069517 человек;

Вылечились - 722615 человек;

Умерли - 18731;

Провели тестов - 5597641

Количество заболевших по регионам:

Киев - 112649 случаев;

Винницкая область - 22 801 случай;

Волынская область - 33 312 случая;

Днепропетровская область - 59293 случаи;

Донецкая область - 37 198 случаев;

Житомирская область - 39 982 случая;

Закарпатская область - 28 407 случаев;

Запорожская область - 54 717 случаев;

Ивано-Франковская область - 43 489 случаев;

Киевская область - 60 238 случаев;

Кировоградская область - 8544 случая;

Луганская область - 10 923 случая;

Львовская область - 62 130 случаев;

Николаевская область - 31 705 случаев;

Одесская область - 71 889 случаев;

Полтавская область - 36 733 случая;

Ровенская область - 41 503 случая;

Сумская область - 41 350 случаев;

Тернопольская область - 34 275 случаев;

Харьковская область - 70 212 случая;

Херсонская область - 18 044 случая;

Хмельницкая область - 39932 случаи;

Черкасская область - 39 481 случай;

Черновицкая область - 40 357 случаев;

Черниговская область - 30 353 случая.

Как сообщал "Телеграф", по данным на 1 января от коронавируса удалось вылечиться 10 016 украинцам.

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Все по теме:

Украина, Статистика, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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