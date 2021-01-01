Украина начинает год без коронавирусных рекордов: статистика на 1 января

На утро 1 января 2021 года в Украине выявили 9 432 новых случаев коронавируса COVID-19. При этом за сутки в стране выздоровели 10 016 человек.

Об этом сообщает статистика СНБО.

Таким образом за последние сутки в Украине:

умерло - 147 человек,

выздоровело - 10 016 человек,

В свою очередь с начала пандемии в Украине:

заболевших - 1 064 479 человек;

выздоровевших - 720 009 человек;

летальных случаев - 18 680;

За последние 24 часа наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (885), Харьковской (713), Киевской (627) и Одесской (544) области.

Стоит напомнить, что 30 декабря Министерство здравоохранения Украины заключило договор с Китаем на поставку почти2 миллионов доз вакцины CoronaVac против COVID-19 производства компании "Sinovac Biotech".