Украина начинает год без коронавирусных рекордов: статистика на 1 января

На утро 1 января 2021 года в Украине выявили 9 432 новых случаев коронавируса COVID-19. При этом за сутки в стране выздоровели 10 016 человек.
Об этом сообщает статистика СНБО.
Таким образом за последние сутки в Украине:
В свою очередь с начала пандемии в Украине:
За последние 24 часа наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (885), Харьковской (713), Киевской (627) и Одесской (544) области.
Стоит напомнить, что 30 декабря Министерство здравоохранения Украины заключило договор с Китаем на поставку почти2 миллионов доз вакцины CoronaVac против COVID-19 производства компании "Sinovac Biotech".